LE. Carvalhal quer Braga perfeito frente ao Rapid Viena

Os bracarenses, que bateram, fora, o Boavista, domingo, na segunda jornada do campeonato (1-0), recebem quinta-feira a equipa austríaca na primeira mão do play-off, última etapa antes da fase regular da Liga Europa.”, disse o treinador na antevisão da partida.Carlos Carvalhal notou queO técnico considerou o Rapid Viena uma equipa física e que o Sporting de Braga terá que saber contrariar essa vertente.”, disse.Matheus, que falhou o jogo no Estádio do Bessa, por problemas físicos, já treinou, mas está em dúvida, enquanto Niakaté, Paulo Oliveira e João Moutinho, lesionados, falham o jogo de quinta-feira. Contudo, Carlos Carvalhal disse nunca lamentar as ausências.”, disse.Sporting de Braga e Rapid Viena defrontam-se a partir das 20h30 de quinta-feira, no Estádio Municipal de Braga, num jogo que será arbitrado pelo ucraniano Mikola Balakin.