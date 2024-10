LE. Sporting de Braga procura segunda vitória

Num horário fora do habitual e pouco propício à presença de público num dia de semana (15h30 em Lisboa), os bracarenses tentam atingir os seis pontos, três semanas após terem sido derrotados por 3-0 frente ao Olympiacos.Com um triunfo alcançado, na primeira jornada, frente ao Maccabi Telavive (2-1), a formação comandada por Carlos Carvalhal terá pela frente o campeão norueguês e atual líder do campeonato local, que se estreou na Liga Europa com uma surpreendente vitória sobre o FC Porto (3-2) e contabiliza quatro pontos, mais um do que os minhotos.





Na antevisão ao duelo, Carlos Carvalhal pediu "consistência" e saudou os regressos de Rodrigo Zalazar e João Moutinho, mas as baixas no eixo defensivo são motivo de preocupação no Minho.





Do lado contrário, olho atento para Patrick Berg, Philip Zinckernagel ou Jens Hauge, talentos que se mostraram ao Mundo no Bodo, saltaram pelos melhores campeonatos europeus e retornaram à casa de partida.



O Sporting de Braga-Bodo/Glimt é apenas um de dois encontros marcados para hoje, sendo que, à mesma hora, defrontam-se o Galatasaray e o Elfsborg, em Istambul.



A outra formação portuguesa na competição, o FC Porto, que soma um ponto, entrará em campo na quinta-feira, com a receção aos alemães do Hoffenheim.