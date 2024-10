Treinador do Bodo/Glimt quer voltar a surpreender equipa portuguesa

Na primeira ronda, o Bodo/Glimt venceu, na Noruega, os 'dragões' por 3-2, empatando depois, na Bélgica, com o Union Saint-Gilloise (0-0), e soma quatro pontos, contra três dos minhotos - 2-1 em casa aos israelitas do Maccabi Telavive e desaire por 3-0 na Grécia, com o Olympiacos.



"Acho que fizemos um jogo muito bom com o FC Porto. Este é um jogo fora, com uma equipa de topo em Portugal, uma equipa muito boa, mas estamos prontos, sabendo que temos de jogar a alto nível", disse, na conferência de imprensa de antevisão.



De acordo com Kjetil Knutsen, o Sporting de Braga "é muito organizado e está habituado a jogar com formações de topo", mas a sua preocupação centra-se mais no que a sua equipa pode fazer, pedindo aos seus jogadores para serem "bravos'.



O técnico rejeitou que o Bodo/Glimt seja favorito por se encontrar numa fase mais adiantada da época e por o campeonato norueguês, que lidera, estar perto do fim.



"O mais importante é sermos competitivos, e sei que o vamos ser. Se o formos com uma equipa de alto nível como o Braga, então estamos a um bom nível, mas não somos favoritos", disse.



Sobre o regresso de Zalazar e João Moutinho, notou que o Sporting de Braga "tem muitos bons jogadores", mas disse estar mais atento ao coletivo minhoto do que às individualidades.



O Bodo/Glimt subiu ao primeiro escalão do futebol norueguês, com Kjetil Knutsen, em 2017, e já somou desde então três títulos nacionais.



O treinador referiu ainda estar "muito feliz" com a trajetória do "pequeno clube do norte da Noruega", com um "estilo próprio", e enalteceu a participação nas competições europeias, que tem permitido à equipa acumular experiência.



Por seu lado, o defesa central Odin Bjortuft disse saber que o Sporting de Braga "é uma boa equipa, um dos grandes em Portugal".



"Analisámo-los bem, tem muitos bons jogadores, será um bom desafio para nós, mas vamos querer ganhar. Favorito? Direi que é o Braga", disse.



Dos jogadores dos minhotos, o defesa central de 25 anos destacou João Moutinho: "Joguei muitas vezes com ele na PlayStation, será um prazer jogar contra ele amanhã (quarta-feira)".



O Sporting de Braga, 20.º classificado, com três pontos, e o Bodo/Glimt, 14.º, com quatro, defrontam-se a partir das 15:30 de quarta-feira, no Estádio Municipal de Braga, num jogo que será arbitrado pelo sérvio Nenad Minakovic.