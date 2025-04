I Liga. CD Nacional - Estrela Amadora

O Nacional, 13.º classificado, com 29 pontos, tantos como o Arouca (12.º) e o Rio Ave (11.º), recebe no domingo o Estrela da Amadora, que ocupa o 15º lugar, com 23, em igualdade com o AVS (16.º), em jogo da 28.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, às 18h00, no Estádio da Madeira. Um jogo que foi adiado duas horas e meia, com acordo entre equipas, devido ao mau tempo que impossibilitou o avião com a equipa lisboeta a aterrar inicialmente na Madeira.





O treinador Tiago Margarido disse que o Nacional vai jogar a primeira de sete 'finais' diante do Estrela da Amadora, em antevisão ao duelo deste domingo da 28.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

"Nós conhecemos muito bem a equipa do Estrela [da Amadora] e sabemos bem as soluções que eles têm. Apesar de terem essas quatro baixas, têm um plantel extenso, pois reforçaram-se bem no mercado de inverno", referiu o 'timoneiro' dos insulares.









O treinador José Faria assegurou que o Estrela da Amadora conta com um plantel unido e a tentar “dar a vida” na visita ao Nacional, da 28.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.



“Não há jogos fáceis. A força tem de vir de dentro. Fizemos uma excelente semana de treinos e sinto o grupo unido. Independentemente de quem jogue, o espírito é muito bom, saudável e positivo. Há boa energia e estamos confiantes. Sabemos o momento que passamos e temos de dar uma boa resposta. Seja o Boavista ou até o Sporting, todos têm dificuldades. Compete-nos estar ao melhor nível e iremos tentar dar a vida”, expressou José Faria, em conferência de imprensa de antevisão.



O treinador salientou o bom registo caseiro do Nacional e lembrou que as partidas nas ilhas “têm sempre algumas particularidades”, contando com várias ‘baixas’ na defesa - Montóia, Ferro e Rúben Lima estão castigados, e Miguel Lopes lesionado.



“Confio plenamente em todos eles. Temos de ir com os que temos e os que temos dão-nos garantias. Chega de desculpas, treinámos bem e confio em todos. Sabem a resposta a dar. A equipa está motivada e temos feito muitas coisas bem”, concluiu.









O conjunto orientado por José Faria não conta com Rúben Lima e Montóia, expulsos diante do Sporting, assim como Ferro e Alan Ruiz, por acumulação de amarelos, mas nem por isso Margarido espera mais facilidades.