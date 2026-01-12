Motores
Ralis
Dakar2026: João Ferreira sobe a 10.º nos automóveis, Benavides é o novo líder nas motos
O piloto português João Ferreira subiu hoje ao 10.º lugar da classificação geral dos automóveis do Rali Dakar, liderada pelo catari Nasser Al-Attiyah, enquanto nas motos o argentino Luciano Benavides venceu a oitava etapa e assumiu o comando.
João Ferreira (Toyota) continua o percurso ascendente e conseguiu entrar no ‘top 10’ da 48.ª edição da prova rainha de todo o terreno, apesar de ter sido apenas 17.º colocado na etapa, com partida e chegada em Wadi ad-Dawasir, na Arábia Saudita, que foi vencida pelo sul-africano Saood Variawa (Toyota) na categoria de automóveis.
Variawa completou os 483 quilómetros cronometrados em 4:20.35 horas, menos 7.25 minutos do que João Ferreira, que esteve muito perto de vencer a etapa anterior – terminou no segundo lugar, atrás do sueco Mattias Ekström (Ford) – e teria ficado hoje mais bem posicionado se não tivesse sofrido um furo.
“Esta foi uma etapa muito, muito difícil, onde logo no início perdemos algum tempo em relação aos nossos concorrentes mais diretos devido a um furo. Tentámos minimizar as perdas e a subida ao ‘top 10’ acaba por ser uma boa recompensa para a etapa que acabámos por fazer”, assinalou o piloto português, em comunicado.
Al-Attiyah (Dacia) terminou na quinta posição, tendo gasto mais 1.16 minutos do que Variawa, e conservou a liderança do Dakar de 2026, com 4.00 minutos de vantagem sobre Ekström e 6.08 sobre o sul-africano Henk Lategan (Toyota), segundo e terceiro classificados da geral absoluta entre as quatro rodas.
Ainda nos automóveis, João Monteiro (Can-Am) entrou no pódio da classe SSV, subindo do quarto para o segundo lugar desta categoria, apenas atrás do norte-americano Brock Heger (Polaris), que hoje se voltou a impor e passou a dispor de 47.09 minutos de vantagem sobre o piloto português, o terceiro mais veloz em Wadi ad-Dawasir.
O compatriota Gonçalo Guerreiro (Polaris), que ocupava o quinto lugar na classe SSV, foi forçado a abandonar a prova, em consequência de um acidente sofrido perto do quilómetro 50, tendo sido transportado por via área para o ‘bivouac’, com suspeita de fratura num braço.
Na categoria Challenger, também entre os automóveis, que é comandada pelo espanhol Pau Navarro (BBR), Rui Carneiro (MMP) tornou-se o melhor representante luso, ao ascender ao nono posto, ultrapassando o Pedro Gonçalves (BBR), 10.º posicionado, depois de ter terminado a etapa em 10.º.
Nas motos, Martim Ventura (Honda) foi o melhor português, ao terminar a oitava etapa no 10.º posto, a 19.20 minutos de Benavides, que já se tinha imposto na anterior e repetiu a proeza hoje, desalojando da liderança o colega de equipa na KTM, o australiano Daniel Sanders.
Benavides foi o mais rápido do dia entre as duas rodas, com o tempo de 4:26.39 horas, batendo Sanders por 4.50 minutos, o que lhe permitiu assumir o topo da classificação, com 10 segundos de vantagem sobre o australiano e 4.47 minutos sobre o norte-americano Ricky Brabec (Honda), terceiro colocado.
Martim Ventura subiu do 17.º para o 14.º lugar da geral, a 3:38.52 horas de Benavides, reforçando o estatuto de melhor ‘motard’ português, uma vez que Bruno Santos (Husqvarna) foi apenas 20.º na tirada de hoje, a 35.01 minutos do argentino, mantendo-se em 18.º da classificação absoluta.
Na terça-feira realiza-se a nona etapa do Dakar de 2026, que marca o início da segunda maratona desta edição (sem assistência técnica à chegada, exigindo que pilotos façam a gestão dos veículos), entre Wadi Ad-Dawasir e o ‘bivouac’ em Bisha, com a extensão de 418 quilómetros cronometrados.
