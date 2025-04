I Liga. Gil Vicente - Moreirense FC

Gil Vicente, 14.º classificado, com 26 pontos, e Moreirense 10.º, com 32, defrontam-se a partir das 15:30 deste domingo, no Estádio Cidade de Barcelos, jogo que será arbitrado por José Bessa, da associação do Porto.

O treinador César Peixoto considerou importante o Gil Vicente ter quebrado um ciclo negativo e quer dar sequência com nova vitória na receção ao Moreirense, domingo, da 28.ª jornada da I Liga de futebol.

César Peixoto disse esperar que a vitória no Bessa tenha sido o ‘click’ necessário para o Gil Vicente reganhar confiança, notando ser natural que quando as equipas não ganham esses índices não sejam os mesmos, “individual e coletivamente, e que se duvide de tudo e mais alguma coisa”.









O treinador Cristiano Bacci afirmou que o Moreirense deve jogar com “fome de pontos” na visita ao Gil Vicente, para a 28.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, olhando mais ao “crescimento” do que à classificação.



Sem qualquer derrota nos quatro jogos pelos ‘cónegos’, o técnico italiano admitiu que o embate minhoto de domingo pode valer a manutenção à sua equipa, 10.ª da tabela, com 32 pontos, mas vincou que a prioridade até ao final da temporada é o crescimento do grupo e dos jogadores.



“Quero uma equipa que tenha ‘fome de pontos’ na reta final da competição. Vamos enfrentar o jogo com a mesma postura. Sem dúvida que é um jogo importante, porque encontramos uma equipa que também quer a manutenção. Não vou olhar para a classificação, mas para o nosso crescimento”, realçou, na antevisão ao desafio.



O técnico de 49 anos frisou que esse crescimento da formação do concelho de Guimarães deve acontecer “a nível individual, mas também ao nível da ideia de jogo”, e realçou que nenhum dos seus pupilos tem lugar garantido entre os titulares.



Embora o Gil Vicente ocupe o 14.º lugar, com 26 pontos, Cristiano Bacci rejeitou que o conjunto de Barcelos possa abordar o jogo de forma mais resguardada, tendo vincado que ambas as equipas defendem “uma ideia de futebol positivo”.









