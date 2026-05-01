Liga Europa. Ricardo Horta com lesão muscular confirmada é baixa para jogo na Alemanha
Ricardo Horta vai falhar a segunda mão das meias-finais da Liga Europa de futebol, diante do Friburgo, depois de ter sido confirmada a lesão muscular na coxa direita, anunciou hoje o Sporting de Braga.
O internacional português foi substituído aos 26 minutos no jogo da primeira mão, que os minhotos venceram por 2-1, na quinta-feira, com queixas na coxa direita.
Hoje, o clube bracarense confirmou que, após reavaliação, a lesão muscular tira mesmo o capitão `arsenalista` dos jogos com o Estoril Praia, no domingo, da 32.ª jornada da I Liga, e da segunda mão das `meias` da Liga Europa, na próxima quinta-feira (07 de maio), na Alemanha.
O lateral-direito Victor Gómez sofreu um "forte traumatismo na mão esquerda" no jogo com os alemães e está em dúvida para esses dois próximos encontros, revelou ainda o Sporting de Braga.