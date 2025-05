Manchester United, de Amorim, e Tottenham apurados para a final da Liga Europa

Em Manchester, o United, com Bruno Fernandes a titular e Dalot de fora lesionado, voltou a bater os espanhóis do Athletic Bilbau, desta vez por 4-1, depois do 3-0 da primeira mão, com golos de Mason Mount (72 e 90+1 minutos), Casemiro (80) e Hojlund (85), com Jauregiza (31) a anotar o tento dos bascos.

Na outra meia-final, o Tottenham, que tinha ganho em casa por 3-1 na primeira mão, também venceu hoje na visita aos noruegueses do Bodo/Glimt, por 2-0, com golos de Solanke (63 minutos) e Pedro Porro (69).

O Manchester United vai marcar presença na final da Liga Europa (antiga Taça UEFA) pela terceira vez, tendo vencido a prova em 2017, orientado pelo português José Mourinho, enquanto o Tottenham vai estar na final da competição pela quarta vez, tendo conquistado o cetro em 1972 e 1984.

A final da segunda prova mais importante de clubes da UEFA está marcada para o dia 21 de maio, no estádio San Mamés, em Bilbau.