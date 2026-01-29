Sp. Braga e FC Porto tentam fugir ao play-off da Liga Europa

À entrada para a oitava e última jornada da fase de liga, as duas equipas estão já apuradas para as rondas a eliminar, sendo que bracarenses ocupam o quinto posto, com 16 pontos, mais dois do que os portistas, que estão no nono posto, o primeiro fora do apuramento direto para os ‘oitavos’.



Para chegar aos oitavos de final, o Sporting de Braga precisa de um triunfo em casa do Go Ahead Eagles, no 30.º lugar, fora dos lugares de apuramento para o play-off, com seis pontos, e um empate será suficiente para os minhotos, se Betis e FC Porto não vencerem.



O FC Porto recebe o já eliminado Rangers, que é 32.º, com apenas quatro pontos, e uma vitória deverá ser suficiente para assegurar os oitavos de final e evitar o play-off, embora tenha sempre de esperar por uma ‘escorregadela’ de uma das equipas que estão à sua frente na classificação.



Para passarem com um empate, os ‘dragões’ têm de esperar que o Betis seja derrotado, que o Ferencvaros perca por dois ou mais golos, numa altura em que o Lyon, de Paulo Fonseca, e o Aston Villa já estão apurados para os oitavos de final.



Na fase de liga, em caso de igualdade pontual entre dois ou mais clubes, o primeiro critério de desempate é a diferença de golos, seguindo-se os tentos marcados, os golos anotados fora, as vitórias, os triunfos fora, antes de outros fatores relacionados com o desempenho dos adversários, bem como o registo disciplinar e o coeficiente da cada equipa em causa.



Os 18 jogos da oitava e última jornada da fase de liga da Liga Europa têm todos início às 20:00 (horas de Lisboa).

