Sporting conhece adversário nos "oitavos" da Liga Europa

No sorteio os "leões" terão de apelar à sorte para escaparem às nove equipas provenientes das cinco maiores ligas europeias: Atlético de Madrid, Bilbau, Arsenal, Dortmund, Leipzig, Milan, Lazio, Lyon e Marselha.



O Borussia Dortmund, o Atlético de Madrid e o Arsenal são, em teoria, os adversários mais complicados que o Sporting pode encontrar, com AC Milan, Lyon, Marselha, Leipzig, Lazio e Athletic Bilbau a surgirem numa segunda linha de dificuldade.



Com más recordações das últimas visitas à Rússia, os "leões" também deverão querer evitar as longas viagens que resultariam de possíveis confrontos com Zenit, CSKA Moscovo e Lokomotiv de Moscovo, assim como ao terreno dos ucranianos do Dínamo de Kiev.



Em teoria, os adversários mais acessíveis para o Sporting seriam o austríaco Salzburgo e o checo Plzen.



Os jogos dos oitavos de final estão marcados para 8 e 15 de março.