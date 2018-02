O Sporting entra esta quinta-feira em campo para disputar a segunda mão dos 16 avos de final da Liga Europa. O adversário é o Astana, oponente cazaque que os Leões derrotaram na primeira mão por 3-1. A vantagem é da equipa de Jorge Jesus que garantiu que para além de querer passar a eliminatória também quer vencer o segundo jogo, para beneficiar Portugal no ranking da UEFA. A partida tem início às 18h00. Pode seguir as incidências do jogo no site da RTP ou ouvir o relato em direto na Antena 1. Esta é uma parceira com o site de desporto Zerozero.pt.