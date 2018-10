Sporting dá passo em frente na Liga Europa

Mário Aleixo - RTP Comentários 05 Out, 2018, 07:59 / atualizado em 05 Out, 2018, 07:59 | Liga Europa

A equipa ucraniana abriu cedo o marcador, logo aos 10 minutos, por Vladyslav Kulach, golo esse que os motivou ainda mais para um jogo de superação, mas acabou por pagar a fatura da sua inexperiência internacional e da reação do Sporting na ponta final ao tentar chegar, pelo menos, ao empate.





Um exemplo da inexperiência do Vorskla foi o facto de o segundo golo do Sporting, marcado aos 90+3, por Jovane Cabral, ter surgido de um lance de contra-ataque, com a equipa ucraniana balanceada na ofensiva na tentativa de responder de imediato ao golo de Fredy Montero, aos 90.





No final do jogo, o treinador dos "leões" José Peseiro falou de justiça no resultado.





No outro jogo do grupo, o Arsenal foi ao Azerbaijão vencer com naturalidade o Qarabag por 3-0, resultado que coloca a equipa inglesa a partilhar a liderança com o Sporting, ambos com seis pontos.







De destacar a surpresa proporcionada pelo Astana, do Cazaquistão, que recebeu e venceu os franceses do Rennes por 2-0, resultado que o coloca isolado na liderança do grupo K, com quatro pontos, enquanto os checos do Jablonec impuseram em casa um empate a dois golos ao Dínamo Kiev, depois de estarem a perder por 2-0.





Face a estes resultados de hoje, o grupo J tem as quatro equipas com três pontos cada.





No grupo F, o AC Milan sentiu mais dificuldades do que a vitória por 3-1 sobre o Olympiacos de Pedro Martins deixa entender, visto que chegou ao intervalo a perder por 1-0 e virou o resultado na segunda-parte, em nove minutos, com golos aos 70, 72 e 79 minutos, graças a um bis de Cutrone e a um golo de Higuaín.Já o Bétis, com o internacional português William Carvalho no "onze" durante os 90 minutos, venceu na receção aos campeões do Luxemburgo, o Dudelange, por 3-0.Meia surpresa proporcionou o FC Copenhaga ao vencer em Bordéus por 2-1 em jogo do grupo C, o que lhe conferiu a liderança partilhada com os russos do Zenit de São Petersburgo, que venceram na receção aos checos do Slavia de Praga por 1-0, com quatro pontos cada.No grupo D, o Dínamo de Zagreb foi a Bruxelas vencer o Anderlecht por 2-0, enquanto os turcos do Fenerbahçe fizeram valer o fator casa para venceram os eslovacos do Trnava por 2-0.O campeão croata comanda o grupo com seis pontos, seguido do Fenerbahçe e do Trnava com três, e do Anderlecht, que ainda não somou qualquer ponto.Já no grupo G, os russos do Spartak e os espanhóis do Villarreal proporcionaram um festival de golos, nada menos de seis, três para cada lado, ao mesmo tempo que os escoceses do Rangers se impuseram aos austríacos do Rapid Viena por 3-1, ao marcarem dois golos nos últimos minutos, aos 84 e 90+4.Outra equipa belga, o Standard Liége, recebeu e venceu os turcos do Akhisar por 2-1, mas o jogo mais importante do grupo J era o Krasnodar-Sevilha, que os russos venceram por 2-1, dando a volta ao resultado.O ponta de lança português André Silva começou o jogo no banco de suplentes e só foi lançado em campo aos 61 minutos, a render Muriel, mas, desta vez, ficou em branco e não evitou a derrota da sua equipa.Para o grupo I, o Malmoe surpreendeu o Besiktas, com Pepe em campo os 90 minutos e Ricardo Quaresma a entrar aos 70 minutos para o lugar do sérvio Adem Ljajic, ao vencer por 2-0, enquanto os noruegueses do Sarpsborg 08 fizeram o mesmo na receção aos belgas do Genk, ao qual impuseram uma derrota por 3-1.