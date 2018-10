LE: Resultados da segunda jornada da fase de grupos

Lusa Comentários 04 Out, 2018, 22:01 / atualizado em 04 Out, 2018, 22:01 | Futebol Internacional

- Quinta-feira, 04 out:



Grupo A:



Zurich, Sui - Ludogorets, Bul, 1-0



Bayer Leverkusen, Ale – AEK Larnaca, Chi, 4-2



Grupo B:



Salzburg, Aut – Celtic, Esc, 3-1



Rosenborg, Nor - Leipzig, Ale, 1-3



Grupo C:



Zenit, Rus – Slavia Praga, Che, 1-0



Bordéus, Fra - Copenhaga, Din, 1-2



Grupo D:



Anderlecht, Bel – Dínamo Zagreb, Cro, 0-2



Fenerbahçe, Tur – Spartak Trnava, Svk, 2-0



Grupo E:



Qarabag, Aze - Arsenal, Ing, 0-3



Vorskla, Ucr – Sporting, Por, 1-2



Grupo F:



AC Milan, Ita – Olympiacos, Gre, 3-1



Bétis, Esp – Dudelange, Lux, 3-0



Grupo G:



Rangers, Esc – Rapid Viena, Aut, 3-1



Spartak Moscovo, Rus – Villarreal, Esp, 3-3



Grupo H:



Eintracht Frankfurt, Ale – Lazio, Ita, 4-1



Apollon, Chi – Marselha, Fra, 2-2



Grupo I:



Sarpsborg, Nor – Genk, Bel, 3-1



Malmo, Sue – Besiktas, Tur, 2-0



Grupo J:



Standard Liège, Bel – Akhisar, Tur, 2-1



Krasnodar, Rus – Sevilha, Esp, 2-1



Grupo K:



Astana, Caz – Rennes, Fra, 2-0



Jablonec, Che – Dínamo Kiev, Ucr, 2-2



Grupo L:



Chelsea, Ing – Vidi, Hun, 1-0



BATE Borisov, Bie - PAOK, Gre, 1-4