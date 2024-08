Sporting de Braga adianta-se ao Rapid Viena

Guido Burgstaller, já com o Rapid Viena reduzido a 10 jogadores, pôs os austríacos na frente (25 minutos), mas Vítor Carvalho empatou pouco depois (33) e Zalazar deu a vitória já na segunda parte (71), pelo que os bracarenses levam, assim, uma vantagem mínima para a segunda mão, dentro de uma semana, em Viena.A equipa de Carlos Carvalhal foi naturalmente superior e teve um volume ofensivo muito maior, já que jogou quase todo o jogo com mais um jogador, mas foi perdulária, falhando um resultado que permitiria visitar a capital austríaca com outro conforto.O jogo ficou marcado por uns primeiros minutos ‘loucos’, com o Rapid Viena a desperdiçar o ‘céu’ para passar ao ‘inferno’ em poucos instantes, com o falhanço inacreditável de Beljo, que, com a baliza escancarada após ter intercetado um mau passe de Robson Bambu e ter ladeado Matheus, conseguiu não meter a bola na baliza, seguindo a expulsão de Grgic.A entrada por trás do médio austríaco sobre Zalazar valeu um cartão amarelo, mas, chamado pelo VAR, o árbitro trocou-o pelo vermelho, deixando o Rapid Viena a jogar com 10 unidades, desde os quatro minutos.O treinador dos austríacos reequilibrou a equipa pouco depois, retirando o avançado Beljo e lançando o médio defensivo Oswald (08).Sem Niakaté, Paulo Oliveira, João Moutinho e Banza, Carlos Carvalhal fez três alterações em relação ao jogo com o Boavista (triunfo por 1-0 no Bessa), com Matheus a regressar à baliza, após lesão, Victor Gómes ao lado direito da defesa e El Ouazzani à frente de ataque.O primeiro grande lance de perigo para a equipa da casa surgiu aos 16 minutos, com Zalazar a rematar cruzado, sobre a direita, ligeiramente ao lado.Carlos Carvalhal foi obrigado a mexer aos 23 minutos, tirando Bruma (com lesão aparentemente muscular na coxa esquerda), apostando em Gabri Martínez.Contudo, foram os austríacos a marcar, com Burgstaller a dar a melhor sequência a um grande passe de Seidl perante a passividade da defesa minhota (25).Dois minutos depois, El Ouazzani rematou de primeira com algum perigo após cruzamento de Gabri Martínez da esquerda, mas o empate chegaria de bola parada, por Vítor Carvalho, de cabeça, após canto cobrado por Zalazar (33).O Sporting de Braga apertou, ainda que com pouco critério e algo aos repelões, mas esteve perto do segundo quando Ricardo Horta rematou com 'selo' de golo já dentro da área, mas Cvetkovic cortou de cabeça (45+3).Aos 54 minutos, o segundo dos bracarenses esteve perto, mas o remate de Ricardo Horta, uma espécie de penálti em andamento após cruzamento de Victor Gómez da direita, saiu frouxo a permitir a defesa do guarda-redes contrário.Aos 62 minutos, logo após dupla substituição no Sporting de Braga – entradas de André Horta e Roberto Fernández -, Ricardo Horta voltou a ser perdulário, após um grande passe de Vítor Carvalho.Pouco depois, foi Roberto Fernández a não conseguir fazer o golo, após assistência de cabeça de Zalazar (66).Aproveitando uma natural quebra física dos austríacos – o seu treinador demorou muito a refrescar a equipa -, os minhotos carregavam e André Horta testou a atenção de Niklas Hedl, com um ‘tiro’ de fora da área (68).O golo que desfez a ‘muralha’ adversária surgiu pouco depois, com um remate cruzado de Zalazar já dentro da área, após boa abertura de André Horta (71).A segunda mão desta eliminatória está marcada pera dentro de uma semana, em Viena, com o vencedor a seguir para a Liga Europa.





(Com Lusa)