TAS confirma Crystal Palace na LCE e Forest, de Espirito Santo, na Liga Europa

No início de julho, a UEFA despromoveu o Crystal Palace à Liga Conferência por causa aos laços de propriedade do clube inglês com o Lyon, ambos do investidor norte-americano John Textor, situação que, durante a temporada 2024/25, violou os estatutos do organismo que rege o futebol europeu.



A participação minoritária de 43% de John Textor no Crystal Palace — mesmo com influência limitada nas decisões — entra em conflito com as regras da UEFA quanto à propriedade múltipla de clubes, concebidas para proteger a integridade das competições, já que o empresário norte-americano detinha à data a totalidade do Lyon.



O Palace recorreu ao TAS, mas hoje o tribunal acabou por dar razão à UEFA por considerar que Textor "era um membro do conselho com influência decisiva sobre ambos os clubes no momento da data de avaliação”.



Para tomar esta decisão, a UEFA focou-se na situação de ambos os clubes em 01 de março, altura em que Textor ainda não tinha vendido 43% do clube inglês ao compatriota Woody Johnson, antigo embaixador dos Estados Unidos no Reino Unido, nem havia prescindido da liderança do Lyon, decisão visava ajudar a evitar a descida administrativa dos franceses à segunda divisão.



Forest e Lyon estão assim confirmados para se inscreverem diretamente na Liga Europa em setembro, e o Palace vai começar na ronda dos play-off da Liga Conferência já na próxima semana.

