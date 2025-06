Bruno Fernandes diz que Portugal está na Alemanha para fazer história

"O que está no passado está no passado. Queremos criar uma história nova e essa história começa aqui. Sabemos que somos duas das melhores seleções do mundo e temos de aproveitar as nossas valências. Temos muitos jogadores com capacidade para um 'ato heróico' e acredito que se houver um momento de inspiração podemos ganhar o jogo", afirmou Bruno Fernandes.



O médio português falava na conferência de imprensa de antevisão do duelo de quarta-feira com a Alemanha, em Munique, na Allianz Arena.



"Obviamente um Mundial é o mais importante, depois um Europeu e a Liga das Nações. Um troféu é um troféu. É um troféu pela seleção, algo muito importante. Prefiro jogar a final four da Liga das Nações do que jogar dois particulares no final da época, pelo menos a competitividade vai ser maior. E é a oportunidade de poder representar uma seleção e de estar num momento de decisão", acrescentou.



Após uma época desgastante a nível físico e mental no Manchester United, Bruno Fernandes referiu que quase toda a equipa teve uma semana para descansar antes do torneio, menos os jogadores do Paris Saint-Germain, e admitiu que chega a Munique em condições para levar Portugal ao título.



"São épocas desgastantes, mas é mais fácil lutar para ganhar do que para estar numa situação mais difícil. Agora tivemos quase todos uma semana para refrescar a cabeça e descansar um bocado. Temos uma semana curta para dar o nosso melhor e poder ganhar esta competição. Depois, teremos as nossas merecidas férias. Quer dizer, nem todos", disse o internacional luso, referindo-se ao Mundial de clubes, que vai arrancar no Estados Unidos na próxima semana.



Fernandes, que leva 78 jogos e 25 golos pela seleção nacional, congratulou ainda Nuno Mendes, Vitinha, João Neves e Gonçalo Ramos pela conquista da 'Champions' com o PSG e confessou que trouxeram uma ambição ainda maior ao balneário da equipa de Roberto Martínez.



"Estão com mais motivação do que nunca. Não podia estar mais feliz por eles. São miúdos excecionais, com uma qualidade incrível. Esperamos que a energia positiva que retiraram disso possa vir para aqui. Tenho toda a certeza que eles estão mais do que preparados para isso. E, sabemos que a Alemanha está preocupada, porque são jogadores de grande calibre", concluiu o jogador de 30 anos.



O Alemanha-Portugal está agendado para as 20:00 (21:00 locais) e terá arbitragem do esloveno Slavko Vincic.



Caso vença os germânicos, Portugal vai disputar a final no domingo, 08 de junho, também na Allianz Arena, diante de França ou Espanha, que jogam a outra meia-final na quinta-feira.



Se acabar derrotada pelos germânicos, a equipa lusa disputa o jogo de atribuição dos terceiro e quarto lugares, que será também no dia 08, mas em Estugarda.



Portugal, ainda com Fernando Santos no comando, conquistou a primeira edição da Liga das Nações, em 2019, tendo depois falhado a qualificação para a 'final four' em 2020/21 e 2022/23.