Liga das Nações. Holanda e Inglaterra jogam meia-final

Mário Aleixo - RTP Comentários 06 Jun, 2019, 09:49 / atualizado em 06 Jun, 2019, 09:49 | Liga das Nacões

As duas seleções defrontaram-se pela última vez na fase de grupos do Euro’1996. Nesse jogo os ingleses triunfaram por 4-1.



O duelo de hoje promete dada a qualidade individual e coletiva dos futebolistas de ambas as seleções.



As duas equipas têm andado distantes dos títulos. Os ingleses desde o Mudnial’1966 e os holandeses desde o Euro’1988.



A Inglaterra tem na sua equipa três vencedores da “Champions” (Alexander-Arnold, Joe Gomez e Henderson) e a Holanda dois (Van Dijk e Wijnaldum).



Na antevisão da partida ficou a saber-se o que esperam os dois treinadores do confronto entre as duas seleções.





Ronald Koeman, treinador da Holanda, disse que “quando experimentamos o sucesso, aumenta a fome e o desejo de mais êxitos”.









Gareth Southgate, técnico da Inglaterra, frisou que “queremos conquistar o hábito de ganhar troféus”.









Os dados estão lançados e ao início da noite se ficará a saber o adversário de Portugal na final da Liga das Nações, no próximo domingo, a partir das 19h45, no Estádio do Dragão.