Liga Nações feminina. Portugal procura play-off

Depois das duas derrotas pesadas averbadas com a campeã mundial Espanha, na terceira e quarta rondas da prova (4-2, em Paços de Ferreira, e 7-1, em Vigo), e da mais recente em Wembley, diante da campeã europeia Inglaterra (6-0), a seleção comandada por Francisco Neto quer acabar a fase de grupos da melhor maneira e com a possibilidade de disputar o play-off de manutenção na Liga A.Tal como as lusas, as belgas chegam à Madeira depois de um pesado desaire na receção à Espanha (5-1) e sabem, de antemão, que estão obrigadas a vencer para sonharem com a permanência.A Espanha é quem lidera a "poule", com 12 pontos, seguida da Inglaterra, segunda colocada, com 10, sendo que apenas o primeiro posicionado de cada um dos quatro grupos se apura para a "final four", ao passo que o segundo garante a permanência na Liga A.