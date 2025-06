Liga Nações. Portugal prepara a final

Ontem (quinta-feira), o jogador do Paris Saint-Germain foi autorizado a abandonar o estágio de Portugal em solo germânico para viajar até Lisboa e poder assistir ao nascimento do filho. O avançado regressa à comitiva lusa no sábado.



Por essa razão, Ramos é baixa certa na sessão que está agendada para as 17h00 em Lisboa, no FC Bayern Campus, um dos centros de estágios do "gigante" bávaro que está localizado na parte norte de Munique.



Este complexo é utilizado pelo Bayern Munique para os treinos da equipa feminina e escalões jovens.



Antes, às 16h15, no mesmo local, um jogador ainda a designar irá falar aos jornalistas em conferência de imprensa.



Na quarta-feira, Portugal assegurou a segunda presença da sua história na final da Liga das Nações, após vencer a Alemanha, por 2-1, no Allianz Arena.



Na final de domingo, igualmente no Allianz Arena, a seleção nacional vai defrontar a Espanha, que na quinta-feira bateu a França por 5-4, em Estugarda.



Portugal, ainda com Fernando Santos no comando, conquistou a primeira edição da Liga das Nações, em 2019, tendo depois falhado a qualificação para a "final four" em 2020/21 e 2022/23.