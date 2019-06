Três golos de Ronaldo e Portugal na final da Liga das Nações

Inês Geraldo - RTP Comentários 05 Jun, 2019, 22:18 / atualizado em 05 Jun, 2019, 22:19 | Liga das Nacões

Ronaldo foi o homem do jogo com três golos. São já 88 com a Seleção | Reuters

Com um Estádio do Dragão lotado, Portugal entrou em campo a tentar alcançar a primeira final de sempre da Liga das Nações. Dupla de centrais com Pepe e Rúben Dias, meio-campo com Rúben Neves, William e Bruno Fernandes e frente de ataque com Bernardo Silva, João Félix e com Cristiano a jogar na frente, naquela que foi a estreia do capitão na prova.





O primeiro lance de perigo veio dos pés de Shaqiri, a aproveitar a passividade da defesa portuguesa. Boa defesa de Rui Patrício a sair aos pés do avançado helvético. Ronaldo deu o primeiro sinal da parte da equipa das quinas, com um remate frouxo que passou ao lado.





Seferovic tentou a sorte aos 18 minutos num cabeceamento que Patrício defendeu com facilidade e o primeiro golo da noite veio dos pés do capitão de Portugal. Livre direto frontal, Ronaldo tirou as medidas à baliza de Sommer e com um remate potente não deu hipóteses ao guardião suíço.





Festa no Dragão com o golo número 86 de CR7 na seleção portuguesa. Poucos minutos depois, Seferovic voltou a assustar com um remate à trave e Félix reclamou grande penalidade, num lance em que ia isolado e rematou por cima.





Os segundos 45 minutos começaram com mais um remate de CR7 mas foi a Suíça a festejar. Lance duvidoso na área de Portugal com Zuber a cair, e no seguimento dessa jogada, Bernardo Silva sofre grande penalidade. Felix Brych marcou castigo máximo a favor de Portugal, foi ao VAR, analisou as imagens, e considerou toque de Nélson Semedo.





Grande penalidade para a equipa helvética, que marcou por intermédio de Ricardo Rodríguez. Patrício bem se estirou, ainda tocou no esférico mas não foi capaz de defender o empate dos visitantes.





Até aos últimos minutos, Portugal mostrou pouca qualidade no seu jogo mas com Cristiano Ronaldo é possível vencer um jogo em poucos minutos. Aos 88, Rúben Neves, com um grande passe longo, encontrou de forma milimétrica Bernardo Silva, receção sublime do médio do Manchester City que cruzou atrasado para Ronaldo. O capitão rematou de forma fulminante e bateu Sommer pela segunda vez na noite.





Dois minutos depois, contra-ataque de Portugal, Guedes, no meio-campo, colocou o esférico em Ronaldo, o capitão avançou para a área, fletiu para dentro e rematou para o seu terceiro golo da noite. O capitão salvou a seleção de um prolongamento e apurou a equipa das quinas para a final da Liga das Nações.





Partida a ser disputada no domingo, com Portugal a esperar por Inglaterra ou Holanda, no Estádio do Dragão.