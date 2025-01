Angola totaliza 45 mortos e 1.081 casos de cólera desde o início do surto

De acordo com o ponto de situação do surto de cólera, dos 65 casos da doença, foram registados 33 na província de Luanda, 19 na província do Bengo, 12 na província do Icolo e Bengo e um na província do Huambo.

Relativamente aos óbitos, dois foram registados em Luanda, nos municípios do Sambizanga e dos Mulenvos, estando atualmente internados 104 doentes com cólera.

Desde o início do surto, foi reportado um total cumulativo de 1.081 casos, sendo 748 em Luanda, 201 em Icolo e Bengo, 124 no Bengo, três em Malanje, três no Huambo e dois na Huíla, com idades compreendidas entre 2 e 86 anos, dos quais 554 (51%) do sexo feminino e 527 (49%) do sexo masculino.

Os dados indicam no que se refere aos óbitos que Luanda lidera com 32 mortes, seguida do Bengo com oito e Icolo e Bengo, com cinco.

O grupo etário mais afetado vai dos dois aos cinco anos, com 183 casos e seis óbitos, seguido do grupo etário dos 10 aos 14 anos de idade, com 145 casos e três óbitos.

O Ministério da Saúde apela às pessoas que procurem imediatamente os centros de tratamento de cólera caso tenham alguém em casa com diarreia líquida e vómitos.

"Enquanto isso, deve beber muita água fervida ou tratada com 5 gotas de lixívia e prepare soro caseiro (1 litro de água fervida ou tratada e adicione duas colheres de sopa de açúcar e uma colher de chá de sal)", exortam as autoridades sanitárias angolanas.