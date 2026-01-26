Benfica SAD encaixa mais de 100 ME com venda de direitos televisivos à NOS

O contrato de cessão dos direitos de transmissão televisiva e multimédia dos jogos em casa, bem como dos direitos de transmissão e distribuição do canal Benfica TV, nas épocas desportivas de 2026/27 e 2027/28, vai render quase 105 ME (104,6 ME), a que se somam 2,4 ME do contrato de exploração publicitária, num montante global de 107 ME.

Além disso, segundo a informação divulgada através da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a Benfica SAD reteve o direito de exploração da publicidade dinâmica no Estádio da Luz durante o mesmo período, valorizado em 7,2 ME.

Assim, os `encarnados` estimam que "o valor total de receitas de televisão" deverá ascender a 114,2 ME nas próximas duas épocas.