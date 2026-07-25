Carapaz `bisa` e Pogacar ajuda Del Toro a garantir o pódio final no Alpe d`Huez

Após confirmar que será o `rei` da montanha no pódio final no domingo, ao integrar a fuga do dia, Carapaz foi o mais forte no final dos 170,9 quilómetros desde Le Bourg d`Oisans, que cumpriu em 04:59.39 horas, à frente do belga Remco Evenepoel (Red Bull-BORA-hansgrohe), segundo a 26 segundos, e do norte-americano Sepp Kuss (Visma-Lease a Bike), que caiu duas vezes na parte final mas foi terceiro, a 31.

Pogacar vai, no domingo, consumar a quinta vitória final no Tour, juntando-se aos recordistas Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault e Miguel Induráin, depois de hoje ter ajudado o seu colega Isaac del Toro a garantir o pódio. O mexicano de 22 anos está a 09.42 do seu líder esloveno, que viu Evenepoel reduzir a diferença para 06.26.

A 113.ª Volta a França termina no domingo, com a 21.ª e última etapa, encurtada devido aos incêndios, a percorrer 89 quilómetros em Paris, com os ciclistas a cortarem a meta após uma tripla subida à Butte Montmartre, no `coração` de Paris.