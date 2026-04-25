João Henriques promete AVS "competitivo, sério e digno" frente ao Sporting

"Temos responsabilidades e vamos ter de ser a equipa que fomos até hoje. Competitiva, digna e séria a defrontar um adversário muito melhor do que nós, tal como a tabela classificativa mostra", afirmou o técnico, em antevisão à receção aos `leões`, da 31.ª jornada.

Os avenses têm a despromoção à II Liga confirmada, matematicamente, desde a semana passada, mas João Henriques quer que a equipa mostre todo o potencial, mesmo reconhecendo a exigência do desafio frente a um candidato ao título.

"Estamos perante um dos adversários mais difíceis da época. É o melhor ataque da prova, uma das melhores equipas da Europa, esteve na Liga dos Campeões até tarde, está na final da Taça de Portugal e a disputar o título", sublinhou.

Ainda assim, o treinador lembrou os antecedentes da época frente ao Sporting, acreditando que a equipa pode dar uma resposta diferente.

"Já experimentámos uma derrota pesada e um empate [na Taça], queremos ver se conseguimos experimentar uma coisa diferente", referiu.

O treinador do conjunto de Vila das Aves reconheceu que a carga de jogos do Sporting, que jogou a meio das últimas semanas, para a Liga dos Campeões e para a Taça de Portugal, pode pesar no adversário, mas não vê tal como uma evidente vantagem para o AVS.

"O Sporting preparou uma época para estar em todas as frentes até o mais tarde possível, preparou exatamente essa fadiga natural que têm. Mas não vamos ser hipócritas e dizer que eles vêm fresquinhos, mas não acho que isso dê vantagem à nossa equipa, não temos os mesmos argumentos que o adversário tem. Precisamos de ser inteligentes", desabafou.

Sobre o momento do clube, após a confirmação da descida à II Liga, João Henriques revelou que o grupo já tinha assumido internamente esse cenário há várias semanas, apontando à resposta competitiva dada nos jogos mais recentes.

"Depois do jogo com o Gil Vicente, internamente, assumimos que seria uma missão praticamente impossível e tínhamos de ser dignos nos jogos seguintes. E foi essa resposta que demos perante o Vitória [de Guimarães] e o Rio Ave", explicou.

O técnico garantiu que, apesar de afastada a luta pela manutenção, a equipa mantém objetivos concretos até final da época.

"Nós temos micro-objetivos. Temos 13 pontos e queremos superar os 15, que é a pior marca de um clube que desceu. Não queremos ficar marcados negativamente na história. Este é um jogo com três pontos em disputa e vamos à procura deles", vincou.

João Henriques destacou ainda a evolução competitiva da equipa desde a sua chegada, sublinhando a valorização dos jogadores como um dos focos do trabalho.

"Conseguimos transformar uma equipa que não era competitiva numa equipa que disputa os jogos. Nos últimos sete jogos, perdemos apenas dois. Estamos a valorizar os ativos do clube e isso é inquestionável", disse.

O treinador admitiu a desilusão pela descida, mas relativizou o impacto pessoal, reforçando a importância de manter a seriedade competitiva.

"Uma descida é sempre uma descida, faço parte dela, mas consciente do trabalho que foi feito. Temos que dignificar o clube, os adeptos e os jogadores até ao final", afirmou.

Quanto ao futuro, João Henriques considerou ainda prematuro abordar cenários, remetendo decisões para o final da época, numa altura em que o clube já projeta o regresso à I Liga.

Para este jogo com o bicampeão Sporting, os avenses não podem contar com os lesionados Kiki, Rúben Semedo, André Green, Algobia e Baroan, além do castigado Tomané.

O AVS, último classificado com 13 pontos, recebe o Sporting, terceiro, com 71, e menos um jogo, no domingo, às 20:30, com arbitragem de Pedro Ramalho, da associação de Évora.