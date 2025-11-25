Liga de futebol discute centralização em reunião com Autoridade da Concorrência

Numa nota enviada à agência Lusa, a LPFP informou que o encontro teve como objetivo conhecer a análise da AdC à proposta submetida em abril pelo organismo presidido por Reinaldo Teixeira, 11 meses antes da data limite, à qual se têm seguido várias reuniões.

"Está dado mais um passo, foi uma reunião positiva e enquadrada no processo de análise da AdC, que tem tido uma postura muito profissional e eficiente ao longo deste processo. Foram-nos sugeridos alguns ajustes, que a Liga vai dar por concluídos no decorrer do próximo mês", analisou Reinaldo Teixeira, em declarações reproduzidas pelo organismo.

Além do seu líder máximo, a LPFP esteve representada na reunião pelo diretor-executivo André Mosqueira do Amaral, e por Luís Vicente, consultor do organismo neste processo, além de representantes do bicampeão nacional Sporting, dos também primodivisionários FC Porto, Sporting de Braga, Vitória de Guimarães e Alverca e do Leixões, da II Liga.

A centralização dos direitos audiovisuais é um dos temas na agenda da próxima Cimeira de Presidentes, que se realiza em 04 de dezembro, no Porto, com o compromisso de a LPFP apresentar a chave de repartição de receitas aos 33 emblemas dos dois escalões profissionais - 18 do escalão principal e 15 do segundo, com exceção das equipas B de Sporting, Benfica e FC Porto.