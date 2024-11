Luís Montenegro felicita Trump e espera "colaboração estreita"

Luís Montenegro endereçou a mensagem através da rede social X, em publicações em português e inglês.

"Parabéns, Presidente Donald Trump. Estou empenhado em trabalharmos em colaboração estreita, no espírito da longa e sólida relação entre Portugal e os Estados Unidos, a nível bilateral, da NATO e multilateral.

Congratulations, President @realDonaldTrump.

I look forward to working closely with you, within the spirit of the long standing and solid relationship between Portugal and the United States, bilaterally and at @NATO and multilateral level.