Madeira SAD vence Benfica e ergue 1.ª Taça FAP feminina de andebol

O Benfica entrou bem na partida, com dois golos, o Madeira SAD reagiu e empatou aos 2-2, para logo as campeãs nacionais, em pouco mais de cinco minutos, voltarem a descolar para uma margem de dois aos 4-2.

A formação insular, orientada por António Florido, reduziu por várias vezes para a margem mínima e passou para o comando, pela primeira vez no encontro, aos 6-5.

A meio do primeiro tempo, nova alternância no marcador, favorável às `encarnadas`, que conquistaram dois golos de vantagem, que lhes permitiu atingir o intervalo a vencer por 15-13.

O Benfica, comandado por João Alexandre Florêncio, alargou a vantagem para quatro golos, aos 18-14, que o Madeira SAD reduziu para dois, aos 18-16.

Aos 44 minutos, a margem mínima acabou por surgir, com um golo de desvantagem, e o empate acabou mesmo por acontecer, a 19 golos, levando João Alexandre Florêncio a colocar o seu cartão verde na mesa.

A paragem no tempo de jogo acabou por não surtir efeito e o Madeira SAD passou mesmo para a liderança, embora de pouca duração, já que as `encarnadas` empataram de seguida e provocaram nova alternância no marcador, quando faltavam menos de 10 minutos para o final do encontro.

Cinco minutos volvidos, as madeirenses voltaram a colocar tudo empatado e passaram para a liderança aos 24-23, margem que abriram para 27-25, que lhes permitiu controlar e vencer o jogo, aos 29-27, e erguer a primeira edição do troféu.