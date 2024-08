Mendes admite traumas do tempo da "troika" mas diz que ministro das Finanças do PS seria igual

O comentador televisivo foi hoje o convidado do jantar-conferência da Universidade de Verão do PSD e foi questionado sobre a escolha do Governo da ex-ministra das Finanças Maria Luís Albuquerque para o cargo de comissária europeia, que mereceu críticas de toda a esquerda, incluindo de várias figuras do PS, que associaram a antiga governante ao período da austeridade e da `troika`.

"A decisão é uma decisão correta e uma decisão positiva e Maria Luís Albuquerque tem perfil para exercício da função", começou por dizer Marques Mendes.

O ex-líder do PSD entre 2005 e 2007 reconheceu, no entanto, que "há ainda um grande trauma do tempo da `troika`", período em que foram pedidos "muito sacrifícios", e disse compreender "alguns ressentimentos".

"Toda a gente tem direito a ter a sua opinião, mas devemos ser rigorosos e evitar demagogia", afirmou, defendendo que se tivesse sido o PS a vencer as eleições em 2011 e a governar as medidas teriam sido exatamente as mesmas, uma vez que estavam previstas no acordo assinado com a "troika".

"Quem mandava era a `troika`, o discurso podia ser outro, a comunicação podia ser diferente. Mas sejamos francos e honestos e não sejamos demagógicos: com um ministro das Finanças socialista ou social-democrata as medidas eram aquelas porque eram aquelas que os credores impunham a Portugal", afirmou.

Na sua intervenção, que se estendeu por cerca de duas horas e meia, Mendes reafirmou uma convicção que já expressou no seu comentário televisivo da SIC quanto ao próximo Orçamento do Estado.

"É uma novela sem grande sentido: o Orçamento vai passar, ponto final parágrafo. Acho que este debate é muito pobre, gostava muito mais de um debate travado em torno do que vai ser o conteúdo" do documento, apelou.