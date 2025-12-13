Mourinho quer Benfica "com a vitória no pensamento" frente ao Moreirense

"Eles tiveram um início de campeonato muito forte. Têm gente experiente, que sabe jogar este tipo jogos e é sempre um campo difícil por diferentes circunstâncias. Têm um jovem treinador, que está a fazer uma boa carreira, mas nós precisamos de ganhar e temos de ir com esse objetivo. Corremos muitos quilómetros na quarta-feira, não só aqueles dentro de campo, como também todo o desgaste emocional, mas temos de ir com a vitória no pensamento", afirmou José Mourinho, na antevisão ao encontro em Moreira de Cónegos.

Em declarações à BTV, o técnico português realçou que a partida frente ao Nápoles (2-0), para a Liga dos Campeões, foi "conseguida do primeiro ao último minuto" e espera que os `encarnados` consigam mostrar a mesma atitude no jogo com o Moreirense.

"Espero que consigamos transportar essa responsabilidade. A nível de jogo vai ser completamente diferente, mas já temos vindo a fazer coisas muito boas nas últimas semanas", analisou.

Apesar de ter convocado vários jogadores da formação para a partida da Liga dos Campeões, José Mourinho aponta que "neste jogo não existirá espaço para surpresas", realçando a qualidade dos jovens do Benfica.

"Digo e repito internamente que há tanto jovem de qualidade no Benfica que eu podia estrear um ou dois por semana. Obviamente não posso, porque tem de haver um rumo e temos de fazer as coisas de forma pensada e com equilíbrio, mas há uma lista interminável de miúdos com talento", elogiou o técnico.

O Benfica, atual terceiro classificado, com 29 pontos, visita o Moreirense, sétimo, com 20, no domingo, às 18:00, em jogo com arbitragem de Hélder Carvalho, da associação de Santarém.