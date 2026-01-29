Pedro Gonçalves considera apuramento um "momento importante" para Sporting

Depois de regressar de Bilbau, onde na véspera derrotou o Athletic (3-2), selando o acesso ao top 16 da `prova milionária`, o plantel do Sporting treinou e depois rumou a Alvalade, onde o internacional luso falou numa zona mista.

"É um momento importante para nós, para o clube e para o futebol português, mas sabemos que ainda há muito por fazer. Estamos nos `oitavos`, agora há que focar no campeonato, na Champions é jogo a jogo, esperar pelo sorteio e ver o que acontece. Claro que estamos muito felizes pelo momento", admitiu o médio criativo.

Pedro Gonçalves, que participou no encontro realizado no País Basco, está concentrado em recuperar dos problemas físicos que o têm incomodado para regressar à melhor forma.

"A época é longa, ainda temos muitos jogos e tenho muitos anos de contrato, por isso tento agora focar-me mais nas lesões. Estou a ter algumas e por isso tenho de me focar em recuperar bem, estar bem para poder ajudar a equipa e o clube a conquistar todos os títulos que nos propõem", identificou.

Satisfeito pelo triunfo europeu, Pote, como é conhecido no panorama futebolístico, apontou baterias à receção ao Nacional, no regresso da I Liga portuguesa de futebol, pelas 18:00 de domingo.

"Já jogaremos no domingo e temos de recuperar bem, porque não temos muito tempo para o próximo jogo, que será muito importante, em casa, com os nossos adeptos, e temos de ganhar", salientou.

Por seu lado, João Simões surgiu disposto a aproveitar o momento, mas sem se colocar `em bicos de pés`, considerando ainda improvável uma eventual presença no Mundial de 2026 ao serviço de Portugal.

"Obviamente que é um sonho jogar pelo nosso país, mas os jogadores que lá estão são muito bons, têm um nível muito elevado", disse o futebolista de 19 anos.

Humilde, o médio sportinguista prometeu "trabalhar" para esse e outros objetivos de carreira.

"Acho que, com calma, passinho a passinho, se um dia lá jogar, vou ficar grato e obviamente que é um objetivo. Como disse, vou trabalhar sempre para isso, mas tenho que ter a cabeça na terra porque os que estão lá ainda são muito superiores a mim e tenho de evoluir muito", concluiu.