Portugal treina em Zenica sem baixas e com chuva intensa

Depois da forte presença na sexta-feira, no Estádio do Dragão, no Porto, onde Portugal assegurou o apuramento para a fase final do próximo Europeu (vitória sobre a Eslováquia por 3-2), a chuva continua a `acompanhar` a equipa lusa, desta vez no treino que decorreu em Zenica.

No Estádio Bilino Polje, palco do duelo da oitava jornada do Grupo J, o selecionador Roberto Martínez teve à sua disposição os 24 jogadores que integram o estágio, pelo menos nos primeiros 15 minutos da sessão, que foram abertos à comunicação social.

Nesse período, a seleção nacional efetuou os habituais exercícios de aquecimento, primeiro sem bola e depois já com bola, com os três guarda-redes a trabalharem à parte.

Na conferência de imprensa de antevisão do jogo, o selecionador Roberto Martínez disse que irá tentar fazer o mínimo de mudanças no `onze` de Portugal, reforçando que o objetivo é vencer o Grupo J.

Após sete rondas, a equipa lusa já está apurada e continua totalmente vitoriosa no agrupamento, liderando com 21 pontos, mais oito do que a Eslováquia, segunda classificada. O Luxemburgo é terceiro, com 11, seguido de Bósnia, com nove, e Islândia, com sete. O Liechtenstein segue ainda sem pontos.

Os dois primeiros lugares do agrupamento dão acesso direto à fase final do Euro2024, que vai decorrer na Alemanha.

O Bósnia-Portugal está agendado para as 20:45 locais (19:45em Lisboa) e terá arbitragem do turco Halil Umut Meler.