Sanjoanense conquista Taça Europeia feminina de hóquei em patins
A Sanjoanense conquistou hoje a Taça Europeia feminina de hóquei em patins, ao vencer por 5-1 as espanholas do Voltregà, na final da competição disputada em São João da Madeira.
Depois de ter eliminado as alemãs do RSC Cronenberg no sábado, nas meias-finais da `final four`, a formação de São João da Madeira consumou o decisivo triunfo na prova graças aos golos de Martina Sad, por duas vezes, Sofia Reyes, Joana Teixeira e Catarina Costa, sendo que, pelo meio, Alexia Bosch reduziu para as catalãs.
Este é o segundo troféu da história da equipa feminina de Sanjoanense, que tinha apenas uma Taça de Portugal no seu currículo, alcançada em 2012/13.
