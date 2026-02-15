Sporting vence títulos nacionais masculino e feminino de atletismo em pista curta

Recordista de títulos em ambos os setores, o emblema `leonino` conquistou o 20.º troféu masculino, com 97 pontos, impondo-se ao clube `encarnado`, vitorioso em 2024 e em 2025, que somou, desta feita, 94 pontos, e à equipa madeirense, que acumulou 60, repetindo o terceiro posto do ano transato.

O Sporting conquistou ainda o 30.º título feminino de pista curta, ao arrecadar 93 pontos nas 13 disciplinas, marca que superou os 74 do Benfica e os 70 da ACD Jardim da Serra.

Os Nacionais de clubes de atletismo em pista curta registaram ainda um novo recorde nacional do salto em comprimento, com Gerson Baldé (Sporting) a obter 8,32 metros e a superar o anterior máximo (8,22), fixado por Carlos Calado em 2002.