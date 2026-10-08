Taís Pina lamenta falta de paciência quando podia forçar erros

"Era o meu plano, de ter paciência, porque também costumo atacar muito, mas ter mais precisão nos ataques e ser paciente, que ela também, pronto, iria, eventualmente, cometer erros. E, pronto, foi eu que caí", lamentou a judoca, em declarações à agência Lusa.

Taís Pina, de 21 anos, isenta na primeira ronda, encontrou logo no seu primeiro, e único, combate a russa Madina Taimazova, sétima cabeça de série e uma judoca muito experiente, com medalhas olímpica e mundial, ambas de bronze.

Num combate em que a portuguesa nunca deixou de atacar e a russa chegou a ter dois castigos, à entrada para o prolongamento e quando um terceira dita a eliminação, Pina lamentou ser menos `cínica` na gestão e que é "duro" sair como saiu.

"A meu ver correu quase tudo bem. Estava no plano, estava a ser feito. Pronto, estou triste. Senti que podia ganhar o combate e, sair assim, é sempre um bocado duro", lamentou a judoca, que disputou em Baku os seus terceiros Mundiais.

Taís Pina reconheceu que nunca tinha defrontado a russa, mas que sabia do poderio e estava preparada, por também ter confiança no seu trabalho.

"Nunca tínhamos feito [combates], nem em estágio, nem em competições. Sabia que era um combate duro, ela é muito forte. Pronto, é muito perigoso, mas também tenho confiança em mim, sei das coisas que também sou capaz", disse.

A judoca irá continuar a caminhada para o apuramento ao olímpico para Los Angeles2028, numa fase em que é 17.ª do ranking mundial, e a sua próxima competição será já o Grand Slam de Abu Dhabi, entre 29 e 31 de outubro.

Nos Mundiais em Baku, Portugal prossegue em prova na sexta-feira, com a entrada em `cena`, na Arena Nacional de Ginástica da capital azeri, dos olímpicos Patrícia Sampaio (-78 kg) e Jorge Fonseca (-100 kg), e de Rochele Nunes (+78 kg), no sábado.

RPM // JP

Lusa/Fim