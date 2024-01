Tenista Jannik Sinner conquista na Austrália primeiro título do Grand Slam

Na sua primeira final de um `major`, Sinner, de 22 anos, impôs-se a Medvedev, a disputar a sexta, em cinco `sets`, pelos parciais de 3-6, 3-6, 6-4, 6-4 e 6-3, num embate que durou três horas e 44 minutos.

O `carrasco` e sucessor do sérvio Novak Djokovic, campeão 10 vezes em Melbourne, tornou-se o quinto italiano a vencer um torneio do Grand Slam, após Nicola Pietrangeli (1959 e 1960), Adriano Panatta (1976) e Francesca Schiavone (2010), que ganharam em Roland Garros, e Flavia Pennetta (2015), vencedora do US Open.