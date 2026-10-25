Antonelli a dois pontos da História da Fórmula 1





(Com Lusa)

No Grande Prémio da Cidade do México, no próximo domingo, Antonelli alcançará esse objetivo se terminar em nono, mesmo que Russell vença. Se o triunfo pertencer a Hamilton, bastará ao piloto da Mercedes ser 10.º, enquanto uma vitória de qualquer outro concorrente lhe garantirá o título mesmo sem pontuar.Em caso de igualdade pontual no final da temporada, Antonelli beneficia da vantagem no número de vitórias, já impossível de alcançar pelos dois adversários.Para festejar já em Austin, o italiano precisava de vencer e de ver Russell terminar, no máximo, em nono e Hamilton em quinto. Ambos ficaram um lugar acima desses limites, adiando a decisão.Partindo da ‘pole position’, Antonelli conservou o comando no arranque e começou de imediato a construir uma vantagem sobre os perseguidores, enquanto Leclerc e Verstappen disputavam o segundo lugar.O piloto da Mercedes apostou numa estratégia de uma única paragem, prolongando o primeiro turno com pneus médios até à 25.ª volta, antes de montar os duros com que completou a corrida. A opção permitiu-lhe superiorizar-se aos principais adversários, que passaram duas vezes pelas boxes.“Foi um resultado de que precisávamos”, afirmou Antonelli, que elogiou o trabalho da equipa no desenvolvimento do carro e a execução da estratégia.O italiano, que procura tornar-se no mais jovem campeão mundial de sempre, resumiu o sentimento geral: “Estamos muito perto”.Atrás do vencedor, a luta pelos restantes lugares do pódio prolongou-se até à fase final. Verstappen ultrapassou o britânico Lando Norris (McLaren) numa manobra que também envolveu o monegasco, que seguia logo atrás.No entanto, o tetracampeão mundial acabou por ceder o segundo posto a Leclerc já na fase final, pois o monegasco recuperou terreno com pneus mais recentes.Hamilton terminou em quarto, a 18,515 segundos do vencedor, seguido de Norris, do francês Isack Hadjar (Red Bull) e do australiano Oscar Piastri (McLaren).Russell, penalizado em cinco segundos por ganhar vantagem ao sair da pista, foi oitavo, à frente do neozelandês Liam Lawson (Racing Bulls) e do francês Pierre Gasly (Alpine), que completaram os lugares pontuáveis.O abandono do finlandês Valtteri Bottas (Cadillac) motivou um período de ‘safety car’ virtual perto do final, sem comprometer a vitória de Antonelli. Também o argentino Franco Colapinto (Alpine) e o britânico Oliver Bearman (Haas) desistiram.O Mundial prossegue em 01 de novembro, no Autódromo Hermanos Rodríguez, onde Antonelli poderá superar o recorde de precocidade do alemão Sebastian Vettel, campeão em 2010 aos 23 anos, quatro meses e 11 dias.No Mundial de Construtores, a Mercedes lidera, com 607 pontos, contra os 474 da Ferrari, que é o único adversário ainda com possibilidades de discutir o título. Red Bull e McLaren estão empatados em terceiro, com 355 pontos.