Antonelli vence Grande Prémio da Bélgica e reforça liderança do Mundial de Fórmula 1

Antonelli, que tinha partido da ‘pole position’, completou as 44 voltas ao circuito de Spa-Francorchamps em 1:24.42,479 horas, terminando com 1,952 segundos de vantagem sobre Leclerc, enquanto o neerlandês Max Verstappen (Red Bull) foi terceiro, a 11,586 segundos.O italiano alcançou, assim, a sexta vitória da temporada e regressou aos triunfos depois de três provas marcadas por problemas, que incluíram uma desistência por avaria mecânica, na Catalunha.“É incrível estar de volta ao degrau mais alto do pódio depois de algumas rondas difíceis. Depois do ‘safety car’ conseguimos recuperar o ritmo e voltar ao primeiro lugar. Foi uma vitória difícil”, afirmou Antonelli no final da corrida.O jovem piloto da Mercedes, de 19 anos, considerou que a equipa nunca perdeu a dinâmica positiva, apesar dos resultados menos favoráveis nas últimas provas.“O ‘momentum’ esteve sempre lá, era uma questão de conseguir os resultados. Tivemos sorte com o que aconteceu [com o abandono de George Russell] em termos de campeonato. Mas temos de aproveitar a oportunidade, porque já vimos que as coisas podem mudar muito rapidamente”, acrescentou.A corrida começou de forma intensa, com Verstappen a conseguir ultrapassar Antonelli e assumir momentaneamente a liderança, antes de o piloto da Mercedes recuperar o primeiro lugar na reta de Kemmel.Logo nas primeiras voltas, George Russell, segundo classificado à partida desta prova, desistiu depois de se envolver num toque com Lewis Hamilton (Ferrari), que sofreu cinco segundos de penalização.“Tudo começou logo na fase inicial. Saí da curva um e, por alguma razão, tinha menos 30% a 40% de bateria e fui completamente ultrapassado por três carros”, afirmou Russell.O piloto da Mercedes acabou por desculpar a ação de Hamilton.“Ainda não vi bem o incidente com o Lewis. Penso que terá sido provavelmente um incidente de corrida. Não vou culpar o Lewis. Se as coisas tivessem corrido normalmente, não estaria a lutar com o Lewis, mas sim com o Kimi e o Max, mais à frente”, frisou.Este abandono acabou por permitir ao italiano aumentar a vantagem na classificação do campeonato.Depois da entrada do ‘safety car’, Antonelli conseguiu recuperar o ritmo e reassumir o comando da corrida, numa luta em que Leclerc se manteve na discussão pela vitória até às últimas voltas.“Acreditei na vitória até ao final. O ritmo foi relativamente forte. Senti-me melhor com o carro. Demos um passo em frente”, afirmou o monegasco.Verstappen completou o pódio, numa das melhores corridas da época para o antigo tetracampeão.“Tentei tudo o que podia na corrida. O primeiro ‘stint’ [de pneus] não foi mau, o segundo foi pior. Estar no pódio, para nós, é muito bom. Dei tudo o que tinha e o terceiro lugar é muito bom”, explicou o neerlandês.Antonelli acabou por controlar a vantagem nas últimas voltas para garantir a vitória, a sexta da carreira (e da temporada).Com estes resultados, o italiano, de 19 anos, aumentou a vantagem no campeonato para 45 pontos sobre o segundo classificado, que agora é o britânico Lewis Hamilton (Ferrari), quarto classificado na prova de hoje.Russell baixou ao terceiro lugar do campeonato, a 50 pontos do companheiro de equipa.A próxima ronda será o Grande Prémio da Hungria, dentro de uma semana, última prova antes da paragem de verão.