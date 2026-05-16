António Félix da Costa abandona corrida de Fórmula E no Mónaco
O piloto português António Félix da Costa (Jaguar) abandonou hoje a primeira das duas corridas de Fórmula E disputadas este fim de semana no Mónaco, depois de um acidente com o britânico Dan Ticktum (Cupra).
O piloto luso, que largou do oitavo lugar, chegou a passar pela liderança, mas viu-se ultrapassado a oito voltas do final. Quando lutava para regressar a um lugar no pódio com Ticktum, viu o britânico fechar-lhe a ultrapassagem à saída do túnel da pista do Principado e acabou por embater nas barreiras laterais, perdendo a roda traseira esquerda.
“É isto que acontece”, desabafou, em jeito de crítica ao adversário, que mudou de trajetória durante a travagem.
A manobra custou uma penalização a Ticktum, que baixou de terceiro ao 12.º lugar.
A prova foi conquistada pelo neerlandês Nick de Vries (Mahindra), que bateu o neozelandês Mitch Evans (Jaguar), segundo, por 2,677 segundos, com o espanhol Jose Maria Marti (Cupra) em terceiro, a 21,115.
Mitch Evans lidera, agora, o campeonato com 116 pontos. Félix da Costa é oitavo, com 65.
Domingo disputa-se a segunda corrida do fim de semana, 10.ª ronda da temporada.
