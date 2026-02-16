Barcelona passa a alternar com Spa Francorchamps no calendário de Fórmula 1





(Com Lusa)

Assim, Barcelona acolherá Grande Prémios em 2028, 2030 e 2032, enquanto que o circuito belga das Ardenas estará no calendário nos anos ímpares, em 2027, 2029 e 2031.Situado a 30 quilómetros a norte do centro de Barcelona, o Circuito de Montmeló acolheu o GP de Espanha até 2025, antes de ser substituído pelo “Madring”, novo traçado madrileno que receberá o paddock da F1 pela primeira vez em setembro e, pelo menos, até 2035.Este ano, a prova ali disputada terá a denominação de GP de Barcelona-Catalunha.“A cidade de Barcelona é incrível e os apaixonados pela Fórmula 1 que ali se encontram recebem-nos sempre com enorme entusiasmo, pelo que estou muito satisfeito por continuarmos a correr no Circuito de Barcelona-Catalunha nos próximos anos”, declarou, em comunicado, o italiano Stefano Domenicali, CEO da Fórmula 1.O calendário tem sofrido alterações, com a saída de alguns circuitos históricos da Europa.O de Imola, que acolhia o GP de San Marino, saiu por troca com o novo circuito de Madrid, enquanto o GP dos Países Baixos, em Zandvoort, terá neste verão a sua última edição.Já Portugal volta ao calendário com Portimão por pelo menos duas temporadas (2027-2028), ao passo que a Turquia também espera voltar a receber um Grande Prémio em breve.