Beatriz Guerra e Rafael Sousa revalidam títulos nacionais de ciclocrosse
Beatriz Guerra (Guilhabreu) e Rafael Sousa (Feira dos Sofás-Boavista) revalidaram hoje os títulos nacionais de ciclocrosse, ao vencerem as respetivas corrida feminina e masculina dos Nacionais, em Lisboa.
Guerra voltou a destacar-se entre a elite feminina no Parque da Bela Vista, impondo-se por 11 segundos a Ana Caramelo (Matos Mobility-Flexaco-IHS), segunda, e por 1.32 minutos a Leandra Gomes (SAERTEX-CRIAZinvent), terceira.
Entre os homens, Rafael Sousa concluiu a corrida em 59.32 minutos, destacado vencedor do título, com o primeiro perseguidor, Vítor Santos, em segundo a 3.02 minutos, deixando Bruno Nunes em terceiro a 3.21.
