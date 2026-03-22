Bezzecchi vence no Brasil e comanda Mundial de MotoGP
O piloto italiano Marco Bezzecchi (Aprilia) venceu o Grande Prémio do Brasil, segunda ronda do Campeonato do Mundo de Velocidade, e assumiu o comando do Mundial de MotoGP.
Bezzecchi, que largou da segunda posição da grelha, bateu o companheiro de equipa, o espanhol Jorge Martin (Aprilia), por 3,231 segundos, com o italiano Fabio DiGiannantonio (Ducati) em terceiro, a 3,780, depois de bater o espanhol Marc Márquez (Ducati) na luta pelo degrau mais baixo do pódio.
A corrida foi encurtada de 31 para 23 voltas com os pilotos já alinhados na grelha de partida devido à degradação do asfalto do circuito Ayrton Senna, em Goiânia, no Brasil.
Bezzecchi saltou para a cabeça do pelotão logo no arranque, não sendo mais incomodado.
Com este triunfo, tornou-se no primeiro piloto a vencer quatro corridas consecutivas com a Aprilia (as duas últimas de 2025 e as duas primeiras de 2026, pois já vencera na Tailândia, no arranque do campeonato) e assumiu o comando do campeonato.
O italiano tem, agora, 56 pontos, mais 11 do que Jorge Martin, campeão em 2024, e 14 do que o espanhol Pedro Acosta (KTM), que baixou do primeiro ao terceiro lugar do campeonato, depois de hoje ter sido sétimo classificado.
Nota ainda para a queda do italiano Francesco Bagnaia (Ducati), campeão em 2022 e 2023, a segunda consecutiva este ano.
A terceira ronda será o GP das Américas, em Austin (Texas), no próximo fim de semana.
A corrida foi encurtada de 31 para 23 voltas com os pilotos já alinhados na grelha de partida devido à degradação do asfalto do circuito Ayrton Senna, em Goiânia, no Brasil.
Bezzecchi saltou para a cabeça do pelotão logo no arranque, não sendo mais incomodado.
Com este triunfo, tornou-se no primeiro piloto a vencer quatro corridas consecutivas com a Aprilia (as duas últimas de 2025 e as duas primeiras de 2026, pois já vencera na Tailândia, no arranque do campeonato) e assumiu o comando do campeonato.
O italiano tem, agora, 56 pontos, mais 11 do que Jorge Martin, campeão em 2024, e 14 do que o espanhol Pedro Acosta (KTM), que baixou do primeiro ao terceiro lugar do campeonato, depois de hoje ter sido sétimo classificado.
Nota ainda para a queda do italiano Francesco Bagnaia (Ducati), campeão em 2022 e 2023, a segunda consecutiva este ano.
A terceira ronda será o GP das Américas, em Austin (Texas), no próximo fim de semana.
(Com Lusa)