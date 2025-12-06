Campeão de Portugal regressa ao Mundial de ralis com a Hyundai

Em comunicado, a marca sul-coreana anunciou que o belga Thierry Neuville, campeão em 2024, irá manter-se a tempo inteiro com o Hyundai i20, tal como o francês Adrien Fourmaux.



O terceiro carro da Hyundai será partilhado por Dani Sordo, de 42 anos, o finlandês Esapekka Lappi e neozelandês Hayden Paddon, substituindo o estónio Ott Tänak, que se retirou no final desta temporada.



Em 2025, Dani Sordo disputou integralmente o Campeonato de Portugal de ralis, batendo o norte-irlandês Kris Meeke (Toyota Yaris) e o português Armindo Araújo (Skoda Fabia) na luta pelo título nacional.