Campeão Lando Norris vence GP da Hungria mas Antonelli reforça comando na F1

Norris, que largou da pole position pela primeira vez esta época, bateu o neerlandês Max Verstappen (Red Bull) por 15,080 segundos, com o italiano Kimi Antonelli (Mercedes) em terceiro, a 18,728.



Com estes resultados, Kimi Antonelli cimentou a liderança do Mundial de Pilotos, aproveitando o sétimo lugar do britânico George Russell (Mercedes), que teve problemas na partida, e uma penalização de cinco segundos atribuída a Lewis Hamilton (Ferrari), que o deixou em quinto, para chegar aos 219 pontos, mais 50 do que o britânico da Ferrari.