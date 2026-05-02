Campeão Norris vence corrida sprint em Miami e deixa Mercedes fora do pódio

Norris, campeão em título, largou da pole position e venceu com 3,766 segundos de vantagem para o companheiro de equipa, o australiano Oscar Piastri (McLaren) e 6,251 para o monegasco Charles Leclerc (Ferrari).



Pela primeira vez esta temporada, a Mercedes não colocou qualquer carro no pódio. O líder do campeonato, o italiano Kimi Antonelli (Mercedes) foi mesmo penalizado em cinco segundos por exceder os limites de pista e perdeu o quarto lugar em que tinha terminado, caindo para sexto.



O piloto transalpino fez um mau arranque desde o segundo lugar da grelha, foi ultrapassado por Oscar Piastri e momentaneamente por George Russell (Mercedes), mas conseguiu recuperar o quarto lugar.



Quem beneficiou com essa penalização foi Russel, que subiu ao quarto posto, e o neerlandês Max Vertappen (Red Bull), que tinha terminado em sexto.



O tetracampeão mundial teve um mau arranque e viu-se envolvido em escaramuças com o britânico Lewis Hamilton (Ferrari) e com o argentino Franco Colapinto (Alpine), com alguns toques pelo meio.



Depois de um mês de paragem devido ao cancelamento de duas corridas no Médio Oriente (Bahrain e Arábia Saudita) devido à guerra com o Irão, as equipas aproveitaram para fazer alguns ajustes nos seus monolugares e a Mercedes parece ter perdido a vantagem que demonstrou nas primeiras três corridas da temporada.



Ainda assim, o britânico Arvid Lindbland (Racing Bulls) nem saiu das boxes devido a problemas mecânicos.



Também o alemão Nico Hulkenberg (Audi) não arrancou, depois de ter partido o motor ainda antes de a prova se iniciar.



Com estes resultados, Kimi Antonelli manteve a liderança do campeonato, com 75 pontos, mais sete do que George Russell, que é segundo.



Domingo disputa-se a corrida principal.



