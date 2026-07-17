Carros de Ayrton Senna e Nelson Piquet na mostra de F1 no Museu do Caramulo

“É a maior exposição que o Museu do Caramulo alguma vez montou, dedicada à paixão da Fórmula 1 [F1]. Chama-se “Fórmula Mágica”, porque mexe exatamente com os corações, quando falamos de Fórmula 1”, considerou Salvador Patrício Gouveia.



A exposição abre ao público este sábado, a partir das 10:00, e pode ser visitada até 18 de outubro, no Museu do Caramulo, em Tondela, distrito de Viseu - inaugurado em 1959 –, cujo espaço dedicado aos carros foi agora adaptado.



“Foi tudo selado à luz solar, com tudo pintado de preto, para permitir uma experiência imersiva” ao visitante, que também pode visualizar os automóveis com imagens de fundo de alguns pilotos, adiantou o diretor do Museu.



“São peças de museus, de colecionadores, da própria Lotus. Palmilhámos o mundo inteiro com uma grande logística, grandes seguros, muito investimento, para garantir este plantel único de modelos”, sublinhou.



A mostra “tenta retratar pelo menos cinco décadas de F1 e de pilotos, e de outras fórmulas, mas, sobretudo, com automóveis da época dourada” dessa categoria cimeira do desporto automóvel.



Ainda em declarações à agência Lusa, o diretor do Museu do Caramulo realçou que esta mostra contempla cerca de 30 automóveis, num “conjunto absolutamente único em Portugal” de acesso ao público.



Salvador Gouveia destacou “o Lotus 97T, com o qual o piloto brasileiro Ayrton Senna (1960-1994) conquistou a sua primeira vitória na Fórmula 1, no Grande Prémio de Portugal de 1985”, no Autódromo do Estoril, concelho de Cascais, distrito de Lisboa.



“É um automóvel muito significativo não só na história da F1, mas também em Portugal”, salientou Salvador Patrício Gouveia.



Também fazem parte da mostra o Lotus 100T de Nelson Piquet; o Williams FW14 de Nigel Mansell; o Williams FW16 de Ayrton Senna; o Benetton B196 e o Jordan 199 de Jean Alesi; o Sauber C18 de Heinz-Harald Frentzen e o Ferrari F2005 de Michael Schumacher.



A exposição contempla “carros que já estavam em Portugal, mas nunca ninguém os tinha visto, porque estão em coleções privadas” e, portanto, “é como que uma apresentação oficial ao público, porque nunca foram vistos”.



“Temos também um conjunto muito grande de artefactos originais, como fatos, capacetes, taças, luvas e muitas peças que vieram de fora de Portugal”, detalhou.



A mostra integra “a história da F1 em Portugal, e Portugal na F1”, esse desporto automóvel que teve início em 1950 e que contou com a participação e destaque de pilotos portugueses, acrescentou.



“Nicha Cabral, o primeiro piloto de F1 em Portugal, nos anos [19]60 e também Pedro Matos Chaves, Pedro Lamy e Tiago Monteiro, que estão aqui representados com automóveis e outras peças alusivas às suas carreiras”, realçou.



Entre os automóveis de pilotos portugueses, indicou o Lotus 107B de Pedro Lamy e o Jordan EJ15 com que Tiago Monteiro alcançou o terceiro lugar no Grande Prémio dos Estados Unidos em 2005.



Por uma questão de logística, os automóveis não se concentram todos no Museu do Caramulo, estando uma boa parte no Caramulo Experience Center, a cerca de um quilómetro e meio de distância, e que é visitável com o mesmo bilhete de acesso à exposição no Museu.



Nesse espaço, além de estar exposta a maior parte dos automóveis de F1, “alguns, poucos, da coleção do Museu do Caramulo”, será também possível “viver experiências” em espaços interativos.



“Vamos ter simuladores, uns quiosques interativos com desafios para as pessoas responderem. No fundo, é um teste para ver se podiam ser pilotos de F1 e um outro [inquérito] à cultura da F1”, indicou.



Em outubro, antecipou Salvador Patrício Gouveia, “estará na rua um automóvel de F1 com o piloto, um campeão mundial que irá subir a rampa” do Caramulo nesse carro.



