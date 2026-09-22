Corridas de Fórmula 1 mais curtas a partir de 2027





(Com Lusa)

A redução de 15 quilómetros corresponde a menos duas ou três voltas por corrida e acompanha os ajustamentos previstos para o próximo ano nas regras sobre o fluxo de combustível das unidades de potência.A decisão foi tomada numa reunião em Londres, presidida pelo presidente executivo da Fórmula 1, o italiano Stefano Domenicali, e pelo diretor de monolugares da Federação Internacional do Automóvel (FIA), Nikolas Tombazis.A comissão acordou também eliminar o limite de três horas entre o início e o final das corridas, que inclui os períodos de interrupção, mantendo o máximo de duas horas de competição efetiva.Em contrapartida, será estabelecida uma hora-limite para o encerramento de qualquer atividade de corrida, permitindo maior flexibilidade na gestão de provas afetadas pela chuva ou por outros incidentes.Segundo a organização, o objetivo é “aumentar a possibilidade de os espetadores assistirem à distância completa das corridas quando ocorram interrupções”. As sessões de treinos livres também poderão ser prolongadas com maior flexibilidade nestas situações.Outra das medidas acordadas para 2027 é a eliminação da homologação das caixas de velocidades, destinada a preservar a liberdade de desenvolvimento dos fornecedores, após consulta aos fabricantes e recomendação do comité consultivo desportivo.Nesta reunião foram ainda aprovadas alterações pontuais aos regulamentos desportivo e financeiro de 2026 e ao regulamento técnico de 2027.Todas as modificações terão de ser ratificadas pelo Conselho Mundial do Desporto Automóvel da FIA antes de entrarem em vigor.