Covid-19. Grande Prémio do Barhein de Fórmula 1 será corrido sem público

A segunda prova do Mundial de Fórmula 1 está prevista para 22 de março e vai ser corrida à porta fechada, mas não será adiada como aconteceu com o Grande Prémio da China, marcado para 19 de abril, mas que será disputado em data a anunciar.



A decisão de disputar a corrida sem público enquadra-se nas "medidas agressivas de distanciamento social" que estão a ser usadas no Bahrein para evitar a propagação do Covid-19.



"Tendo em conta a contínua propagação do Covid-19 a nível global, organizar um evento desportivo de larga escala, que é aberto ao público e que permite que milhares de espetadores estrangeiros e adeptos locais interajam em proximidade, não seria a melhor coisa a fazer neste momento", referiram os oraganizadores, em comunicado.



O Mundial de 2020 do Mundial de Fórmula 1 arranca em 15 de março, com o Grande Prémio da Austrália, em Melbourne.



O surto de Covid-19, detetado em dezembro, na China, e que pode causar infeções respiratórias como pneumonia, provocou cerca de 3.600 mortos e 105 mil pessoas infetadas numa centena de países e territórios.