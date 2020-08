Covid-19: Rali 24 Horas TT - Vila de Fronteira adiado para 2021

Numa nota em que é sublinhada a importância que a prova foi ganhando ao longo dos anos, tornando-se na "grande festa do todo-o-terreno em Portugal e num evento de dimensão internacional", é referido que o "cumprimento rigoroso do conjunto de normas e orientações em vigor emanadas pela Direção-Geral da Saúde", para prevenir a propagação do novo coronavírus, "desvirtuariam globalmente este evento, que junta milhares de pessoas".



Neste sentido, a edição deste ano da prova foi adiada para 25 a 28 de novembro de 2021, bem como as 4 Horas SSV, prova que decorre em simultâneo e cuja nona edição foi igualmente adiada para o próximo ano.