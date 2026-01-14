Dakar2026. Etapa maratona faz razia nos líderes e deixa navegador luso no comando

Fiúza, que acompanha o piloto letão Vaidotas Zala (Iveco), terminou a etapa entre o acampamento da etapa maratona e Bisha, com 420 quilómetros cronometrados, a 1.37 minutos do vencedor, o checo Ales Loprais (Iveco).



Com este resultado, Zala lidera com 20.48 minutos sobre Loprais.



Nos automóveis, hecatombe na Ford, com os espanhóis Nani Roma e Carlos Sainz a pagarem caro o facto de abrirem a especial, com os seus Ford Raptor. Uma dificuldade de navegação ao quilómetro 196 fez Roma, vencedor em 2014, perder mais de 12 minutos, enquanto Sainz cedeu mais de meia hora à procura do ‘waypoint’ (ponto de passagem obrigatório), até desistiu de o encontrar e seguir para a meta, o que lhe valeu mais 15 minutos de penalização. Terminou em 52.º e perdeu a oportunidade de vencer pela quinta vez.



O português João Ferreira (Toyota Hilux) foi 17.º na segunda parte da etapa maratona, depois de na véspera ter gastado mais de 2:30 horas a reparar uma roda, caindo para o 21.º posto da geral.



“Estamos dececionados com o resultado desta etapa maratona, que nos deixou completamente fora da luta pelos nossos objetivos. O Dakar é assim, não perdoa. Agora resta-nos agarrar com determinação a possibilidade de vencer uma das três etapas que faltam, apoiando a equipa em tudo o que seja necessário”, explicou o piloto natural de Leiria.



A jornada foi vencida pelo francês Mathieu Serradori (Century), que bateu o qatari Nasser Al-Attiyah (Dacia Sandrider) por 06.12 minutos e o francês Sébastien Loeb (Dacia Sandrider) por 09.20.



Maria Luís Gameiro (Mini) foi 99.ª e está no 73.º lugar da geral, que agora volta a ser comandada por Nasser Al-Attiyah (Dacia Sandrider), com o sul-africano Henk Lategan (Toyota Hilux) na segunda posição, a 12 minutos, e Nani Roma a descer de primeiro a terceiro, a 12.50.



Nas motas, o australiano Daniel Sanders (KTM) caiu ao quilómetro 138 dos 368 cronometrados para as duas rodas e fraturou a clavícula esquerda e o esterno. Sanders continuou até final mas perdeu quase meia hora, fechando o dia na 16.ª posição.



O francês Adrien van Beveren (Honda) deu a vitória à equipa gerida pelo português Ruben Faria, batendo o norte-americano Ricky Brabec (Honda) por 3.49, com o argentino Luciano Benavides (KTM) a 04.04.



Martim Ventura, também da Honda, foi o melhor português, na 11.ª posição, quarto entre os pilotos da categoria Rally 2.



O luso ainda parou para ajudar um adversário, que sofrera uma queda pouco antes.



“A etapa maratona terminou e estou superfeliz por estar inteiro, eu e a mota. Hoje estava a correr bem, com dunas muito macias e extremamente difíceis. Entretanto, tive de ajudar um piloto que tinha sofrido uma queda; fui o primeiro a chegar ao local e estive algum tempo com ele. Não havia qualquer dúvida: tinha de parar e ajudar”, contou.



Bruno Santos (Husqvarna) foi 23.º enquanto Nuno Silva (KTM) foi 83.º.



Na categoria Challenger, dos veículos ligeiros, Rui Carneiro (MMP) foi 12.º e Pedro Gonçalves (BBR) o 13.º. Na geral, Gonçalves é 11.º e Carneiro o 12.º.



Já nos SSV, Hélder Rodrigues (Polaris) foi o melhor português, na sétima posição, enquanto João Monteiro (Can-Am) foi 15.º e perdeu o lugar no pódio que vinha ocupando.



Na geral está, agora, na quinta posição, já a 2:30 horas do líder e grande dominador desta categoria, o norte-americano Brock Heger (Polaris).



Na sexta-feira disputa-se a 11.ª das 13 etapas previstas, entre Bisha e Al Henakiyah, com 346 quilómetros cronometrados onde o risco de furos volta a estar presente.



