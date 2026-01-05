Dakar2026. Gonçalo Guerreiro vence nos SSV, João Ferreira foi quinto nos carros

Guerreiro, que é navegado pelo brasileiro Maykel Justo, bateu o francês Florent Vayssade (Polaris RZR) por 1.02 minutos, com o também francês Xavier de Soultrait (Polaris RZR) a terminar em terceiro, a 2.46.



Ainda nesta categoria dos SSV, de veículos derivados de série, o português Alexandre Pinto (Polaris RZR), campeão mundial em título, terminou na sétima posição a tirada entre Yanbu e Al-Ula, com 400 quilómetros cronometrados. O piloto da Old Friends chegou a 14.56 minutos do compatriota.



Também nos SSV, João Monteiro (Can-Am) foi 15.º, com Bruno Martins (Polaris) em 26.º, seguido de Hélder Rodrigues (Polaris), em 27.º, e João Dias (Polaris), em 31.º.



Na geral, Gonçalo Guerreiro é o segundo classificado, agora a 1.47 minutos do líder, Xavier de Soultrait, com Alexandre Pinto na sétima posição, a 15.44.



João Monteiro é 13.º, Hélder Rodrigues 24.º, João Dias 25.º e Bruno Martins é 33.º.



Nos automóveis, João Ferreira (Toyota Hilux) fechou este segundo dia na quinta posição, a 4.56 minutos do vencedor, o norte-americano Seth Quintero (Toyota Hilux).



O português chegou a rodar em quarto durante grande parte de uma etapa marcada pela pedra, mas viria a perder segundos preciosos no derradeiro setor, chegando no quinto posto.



Com esta classificação, o piloto natural de Leiria ascendeu ao sexto lugar da geral, a 2.01 minutos do novo líder, o qatari Nasser Al-Attiyah (Dacia Sandrider), que tem sete segundos de vantagem sobre Seth Quintero e 1.09 face ao belga Guillaume de Mévius (Mini), que perdeu a liderança e é, agora, terceiro.



“A etapa foi dura em termos de leitura do terreno e ritmo, mas cumprimos aquilo que tínhamos definido como objetivo. Apesar de um furo, fugimos a problemas de maior nas pedras e esta boa prestação permite-nos agora estar mais bem colocados na geral, e isso é muito positivo para a continuidade da corrida”, disse João Ferreira.



O piloto da Toyota diz ainda que “mais importante do que a classificação geral é a distância para o líder”. “Nisso fizemos uma boa melhoria em relação a ontem e é nisso que estamos focados nesta primeira semana de corrida”, sublinhou.



Na categoria challenger, o português Pedro Gonçalves (BBR) foi o sétimo mais rápido, a 13.44 minutos do vencedor, o chileno Lucas del Rio (BBR). O outro português em prova, Rui Carneiro (MMP) foi 11.º.



Na geral, Pedro Gonçalves é nono, a 18.13 minutos do comandante, o argentino David Zille (BBR). Rui Carneiro é o 10.º classificado.



Nas duas rodas, o australiano Daniel Sanders (KTM) venceu a especial de segunda-feira, assumindo a liderança da classificação, ele que é o vencedor em título.



Martim Ventura (Honda) foi o melhor português, na sexta posição, a 3.53 minutos do vencedor, ganhando entre os pilotos da categoria Rally 2. Bruno Santos (Husqvarna) foi 27.º, Pedro Pinheiro (Husqvarna) o 57.º e Nuno Silva (KTM) o 81.º.



Na geral, Martim Ventura, que se estreia este ano no Dakar, é 11.º, a 14.19 minutos de Daniel Sanders, ocupando o segundo lugar das Rally2. Bruno Santos é 25.º, Pedro Pinheiro 53.º e Nuno Silva 80.º.



Terça-feira disputa-se a terceira etapa do Dakar 2026, com partida e chegada em Al-Ula e um total de 666 quilómetros, 422 deles cronometrados.